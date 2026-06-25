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В Петербурге усилят контроль за крышами домов к «Алым парусам»

В центре Петербурга усилят контроль за крышами домов к «Алым парусам».

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Контроль за доступом на крыши домов в центре Санкт-Петербурга усилят в преддверии праздника выпускников школ «Алые паруса», сообщил городской жилищный комитет.

«К “Алым парусам” усилить проверки замков на чердаках, провести инструктажи с УК и обеспечить взаимодействие с полицией», — говорится в сообщении.

Комитет отмечает, что летом в центре Петербурга активизируются нелегальные экскурсии на крышах. Это наносит ущерб кровлям и коммуникациям, беспокоит жильцов, а также опасно для жизни участников таких экскурсий.

По поручению властей в четырех центральных районах проверят 179 многоквартирных домов, где регулярно появляются посторонние. В частности, администрациям поручено: закрепить ответственных за каждый дом, ежедневно контролировать закрытие чердаков; передавать контакты организаторов в комитет по печати; усилить техзащиту (противовзломные устройства, контроль доступа, видеонаблюдение).

Власти напоминают, что за нелегальные прогулки по крышам предусмотрен административный штраф в размере до 2,5 тысячи рублей, а также возможна уголовная ответственность — до 2 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В этом году праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление на Неве брига «Россия» под алыми парусами.

«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.