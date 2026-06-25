В Волгограде инвестпроект по благоустройству превратился в полигон отходов

Удивительные метаморфозы произошли с земельным участков в Дзержинском районе Волгограда, выделенным для благоустройства в рамках инвестиционного проекта. Инспекторы Росприроднадзора обнаружили вместо ухоженной территории, как ожидалось, незаконный мусорный полигон.
— Установлено, что под видом реализации инвестиционного проекта по благоустройству территории, ООО «Молот» фактически осуществляется деятельность по созданию объекта накопленного ущерба в результате размещения отходов, в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы, в результате которой допускается причинение вреда почве как компоненту окружающей среды, — сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.
На земельный участок свозились отходы, которые компания принимала от сторонних лиц.
Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали пробы, сделали замеры площади и объема отходов. Результаты лабораторных исследований показали, что отходы относятся к V классу опасности. Масса складированных на почве отходов составила 97 758,4 тонны. В почве выявлены превышения по железу, натрию, алюминию, магнию, калию, цинку, кальцию, кобальту, сульфатам и нефтепродуктам. Производится расчет вреда.
ООО «Молот» выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, исполнение которого находится на контроле природоохранного ведомства. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Также реализуется процедура привлечения к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. Указанное может быть обжаловано в установленном порядке.
В ходе внеплановой выездной проверки этой компании установлены и другие нарушения норм действующего природоохранного законодательства. Они касаются предоставления недостоверных сведений в отчете об организации и проведении производственного экологического контроля, неисполнении обязанности по разработке и согласованию планов мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, неисполнение обязанности по ведению надлежащим образом учета в области обращения с отходами производства и потребления, неисполнение обязанности по разработке нормативов допустимых выбросов, неисполнение обязанности по актуализации учетных сведений об объекте НВОС и др.
Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.
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