В Волгограде инвестпроект по благоустройству превратился в полигон отходов

В ходе внеплановой выездной проверки этой компании установлены и другие нарушения норм действующего природоохранного законодательства. Они касаются предоставления недостоверных сведений в отчете об организации и проведении производственного экологического контроля, неисполнении обязанности по разработке и согласованию планов мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, неисполнение обязанности по ведению надлежащим образом учета в области обращения с отходами производства и потребления, неисполнение обязанности по разработке нормативов допустимых выбросов, неисполнение обязанности по актуализации учетных сведений об объекте НВОС и др.