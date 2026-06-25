Макаревич* заявил, что у него нет никаких источников дохода в России

Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил, что на специальных счетах музыканта находится слишком мало денег. По его словам, на счетах Макаревича* находилось около 100 тысяч рублей за все время, что он признан иностранным агентом. По словам Свириденко, это невозможно.