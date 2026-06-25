Макаревич* заявил, что у него нет никаких источников дохода в России

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* в четверг, 25 июня, удивился информации Министерства юстиции России о его спецсчетах, с учетом того, что он давно отсутствует в России.
Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил, что на специальных счетах музыканта находится слишком мало денег. По его словам, на счетах Макаревича* находилось около 100 тысяч рублей за все время, что он признан иностранным агентом. По словам Свириденко, это невозможно.
— Я уехал из России 4,5 года назад. Возвращаться не собираюсь. Никаких источников дохода в России не имею. Авторские отчисления мне не платят уже пять лет. Откуда деньги? — заявил исполнитель в беседе с РБК.
В связи с количеством денег у Макаревича* в России Олег Свириденко предположил, что доходы могут поступать иностранным агентам через третьих лиц. В связи с этим министерство планирует доработать законодательство, регулирующее механизм специальных счетов.
7 марта стало известно, что вино Андрея Макаревича* из винограда с оккупированных Израилем территорий исчезло с прилавков винных бутиков Великобритании. Ранее в ассортименте были представлены красный сухой бленд 4 Cats урожая 2019 года и красный сухой бленд 3 Other Cats 2020 года.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.