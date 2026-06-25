В пассажирском самолёте нашли мёртвых крысят: они оказались в неожиданном месте

До сих пор остается загадкой, кто именно поместил пакет с крысятами в тележку для обслуживания пассажиров. В авиакомпании Arkia поспешили заверить общественность, что никто из клиентов не пострадал и не контактировал с испорченной посудой. В пресс-службе перевозчика пояснили, что оборудование сразу же отстранили от работы после того, как находка была сделана.