Памятник летчику-герою Александру Мамкину появился в Минске

Открытие памятника стало частью программы XIII Форума регионов Беларуси и России.
В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Спикеры верхних палат парламента двух стран первыми возложили цветы к памятнику.
Под звуки образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил прозвучали государственные гимны обеих стран, а затем прошла минута молчания, после чего дети выпустили в небо белых голубей.
Отмечается, что новый мемориал стал живым воплощением неразрывной связи народов Беларуси и России и общей памяти.
Ранее председатель Совета Федерации России во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщила, что примет участие в церемонии открытия памятника героическому летчику в Минске.
Летчик Александр Мамкин добровольцем пошел на войну и совершил 74 боевых вылета, в том числе спасая детей, которых фашисты хотели уничтожить. В апреле 1944-го он вывозил за линию фронта спасенных партизанами воспитанников Полоцкого детского дома. Немецкий истребитель подбил его безоружный самолет. Заживо сгорая, летчик посадил теряющую управление машину за линией фронта. Выжили все десять ребятишек, учительница и два раненых партизана. Сам Александр Мамкин погиб.