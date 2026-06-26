Памятник летчику-герою Александру Мамкину появился в Минске

Летчик Александр Мамкин добровольцем пошел на войну и совершил 74 боевых вылета, в том числе спасая детей, которых фашисты хотели уничтожить. В апреле 1944-го он вывозил за линию фронта спасенных партизанами воспитанников Полоцкого детского дома. Немецкий истребитель подбил его безоружный самолет. Заживо сгорая, летчик посадил теряющую управление машину за линией фронта. Выжили все десять ребятишек, учительница и два раненых партизана. Сам Александр Мамкин погиб.