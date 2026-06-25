Вертолет с президентом Израиля Герцогом на борту столкнулся с птицей

По предварительным данным, борт с президентом следовал из Иерусалима, где проходили памятные мероприятия, посвященные операции «Нерушимая скала». После удара о птицу в работе воздушного судна возникли технические неполадки. Однако летчик сумел взять ситуацию под контроль и благополучно приземлился на авиабазе Пальмахим, расположенной неподалеку от Тель-Авива.