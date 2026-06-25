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Вертолет с президентом Израиля Герцогом на борту столкнулся с птицей

Вертолет с президентом Израиля совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей.

Источник: Комсомольская правда

В Израиле президент страны Ицхак Герцог попал в нештатную ситуацию во время полета. Вертолет, в котором находился глава государства, столкнулся с птицей, после чего пилоту пришлось оперативно сажать машину. По имеющимся данным, происшествие случилось сразу после завершения официальной церемонии на горе Герцель, пишет Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, борт с президентом следовал из Иерусалима, где проходили памятные мероприятия, посвященные операции «Нерушимая скала». После удара о птицу в работе воздушного судна возникли технические неполадки. Однако летчик сумел взять ситуацию под контроль и благополучно приземлился на авиабазе Пальмахим, расположенной неподалеку от Тель-Авива.

Для президента оперативно предоставили другой вертолет, чтобы он мог продолжить свой маршрут. В настоящее время специалисты уже начали проверку обстоятельств случившегося. Причины и детали инцидента предстоит выяснить в ходе официального расследования.

Ранее случай со смертельным исходом произошел в Великобритании. Там во время учений разбился военный вертолет Merlin, в результате чего погибла женщина-пилот Королевского ВМФ и еще двое членов экипажа.

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