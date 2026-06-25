Учёные: склонные к сплетням и манипуляциям люди чаще оказываются в отношениях

В опросе приняли участие 1 497 человек в возрасте от 18 до 81 года, представляющие разные социальные группы. Исследователи обнаружили, что участники, показавшие более высокий уровень агрессивных стратегий, чаще находились в отношениях. Это оказалось характерно как для мужчин, так и для женщин.