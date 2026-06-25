Вертолет с президентом Израиля на борту совершил аварийную посадку из-за птицы

По информации канала, израильский президент возвращался после церемонии памяти павших в операции «Нерушимая скала», которая проходила на горе Герцель в Иерусалиме. После столкновения вертолета с птицей возникли технические неполадки, однако пилот сумел экстренно приземлиться на авиабазе Пальмахим, расположенной недалеко от Тель-Авива.