Вертолет с президентом Израиля на борту совершил аварийную посадку из-за птицы

В Израиле военный вертолет с президентом страны Ицхаком Герцогом столкнулся с птицей. Пилоту пришлось совершать аварийную посадку. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, израильский президент возвращался после церемонии памяти павших в операции «Нерушимая скала», которая проходила на горе Герцель в Иерусалиме. После столкновения вертолета с птицей возникли технические неполадки, однако пилот сумел экстренно приземлиться на авиабазе Пальмахим, расположенной недалеко от Тель-Авива.
Герцогу было предоставлено новое воздушное судно, начато расследование данного инцидента, говорится в публикации.
В середине июня вертолет Ми-17 Воздушных сил Пакистана разбился в зоне Кашмира. По данным Reuters, вертолет разбился при взлете и загорелся.
9 июня ударный вертолет AH-64 Apache ВВС США потерпел крушение в районе Ормузского пролива. По данным СМИ, оба члена экипажа были спасены. Информация об их состоянии пока не раскрывается. Причины крушения американского вертолета выясняются.