Главные новости за 25 июня. Ростов-на-Дону и область

В первой половине 2026 года в Ростовской области общий объем средств, привлеченных гражданами на депозиты и счета, составил 50 млрд руб. Об этом сообщили в Ростовском региональном филиале Россельхозбанка. Здесь подчеркнули, что дончане стали чаще выбирать накопительные счета вместо традиционных банковских депозитов.