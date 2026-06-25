В Петербурге арестовали фигурантку дела о краже золотых монет на ₽2 млрд

По версии следствия, 20 июня Андреева, имея доступ в банковское хранилище, похитила 8893 золотые монеты «Победоносец» на общую сумму около 2 млрд руб. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению, в том числе расплачиваясь с сообщниками. Как пояснила Лебедева, Еркаева, получив свою долю, закопала деньги, «потому что испугалась». В суде она пояснила, что средства ей были не нужны.