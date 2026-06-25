В Петербурге арестовали фигурантку дела о краже золотых монет на ₽2 млрд

В Санкт-Петербурге арестовали третью фигурантку дела о хищении золотых монет на сумму более 2 млрд руб., сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 20 августа менеджера по работе с клиентами Дарью Еркаеву. Она проходит соучастницей по делу о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК) вместе с руководителем офиса банка Инной Андреевой и менеджером Ириной Порываевой.
По версии следствия, 20 июня Андреева, имея доступ в банковское хранилище, похитила 8893 золотые монеты «Победоносец» на общую сумму около 2 млрд руб. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению, в том числе расплачиваясь с сообщниками. Как пояснила Лебедева, Еркаева, получив свою долю, закопала деньги, «потому что испугалась». В суде она пояснила, что средства ей были не нужны.
Ранее суд отправил Порываеву под домашний арест до 20 августа. В отношении Андреевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа, несмотря на то что она просила домашний арест и обещала сотрудничать со следствием.
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