Астрономы обнаружили «пушистые» планеты в созвездии Летучей Рыбы

Международная группа астрономов под руководством специалистов Оксфордского университета обнаружила две редкие экзопланеты в южном созвездии Летучей Рыбы, чья плотность сопоставима с сахарной ватой. Результаты их исследования опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Ученые выяснили, что газовые гиганты TOI-791 b и TOI-791 с, которые расположены примерно в 1,1 тысячи световых лет от Земли, по размеру сопоставимы с Юпитером, но их плотность в 28−35 раз меньше его. Плотность космических тел составляет 0,022 и 0,027 унции на кубический дюйм, в то время как плотность Земли составляет 3,18, а Юпитера — 0,76.
На данный момент известно лишь небольшое количество таких «пушистых» планет, а еще реже удается найти сразу два таких объекта в одной системе, передает журнал.
29 января стало известно, что международная команда ученых из Австралии, США, Великобритании и Дании нашла потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b, расположенную на расстоянии 146 световых лет от Земли.