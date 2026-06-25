Астрономы обнаружили «пушистые» планеты в созвездии Летучей Рыбы

Ученые выяснили, что газовые гиганты TOI-791 b и TOI-791 с, которые расположены примерно в 1,1 тысячи световых лет от Земли, по размеру сопоставимы с Юпитером, но их плотность в 28−35 раз меньше его. Плотность космических тел составляет 0,022 и 0,027 унции на кубический дюйм, в то время как плотность Земли составляет 3,18, а Юпитера — 0,76.