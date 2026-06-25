Вино с транквилизатором и смерть: лжеэскортница признала вину

Одним из потерпевших стал 83-летний мультимиллионер Малкольм Кинг. Его обнаружили мертвым в собственном доме в Котсуолдсе на следующий день после встречи с обвиняемой в августе 2024 года. Спустя почти год при схожих обстоятельствах погиб 37-летний руководитель компании по остеклению Гэри Моуат. Его тело нашли в семейном доме в Банбери.