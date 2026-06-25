Вино с транквилизатором и смерть: лжеэскортница признала вину

В Великобритании 31-летняя гражданка Румынии Адина Михай признала вину по делу о смертельных отравлениях двух мужчин и серии ограблений. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, женщина представлялась эскорт-моделью на специализированном интернет-ресурсе и знакомилась с состоятельными мужчинами. Следствие считает, что после встречи она предлагала жертвам алкоголь, в который добавляла сильнодействующее вещество. Когда мужчины теряли способность сопротивляться, из домов исчезали деньги, дорогостоящие часы и другие ценности.
Как установило расследование, сообщником Михай был Мадалин Думитру. По версии правоохранителей, во время преступлений он находился поблизости и контролировал обстановку.
Одним из потерпевших стал 83-летний мультимиллионер Малкольм Кинг. Его обнаружили мертвым в собственном доме в Котсуолдсе на следующий день после встречи с обвиняемой в августе 2024 года. Спустя почти год при схожих обстоятельствах погиб 37-летний руководитель компании по остеклению Гэри Моуат. Его тело нашли в семейном доме в Банбери.
Следствие полагает, что на счету обвиняемых как минимум четыре эпизода отравления. Двое пострадавших выжили, однако после произошедшего заявили о пропаже имущества.
Преступную пару задержали 30 июля 2025 года. По информации следствия, это произошло после попытки совершить очередное преступление. Автомобиль подозреваемых был остановлен полицией, после чего их арестовали.
Во время судебного разбирательства Михай и Думитру признали вину по двум эпизодам непредумышленного убийства, а также по двум случаям отравления с целью причинения вреда. Суд указал, что фигурантам грозит длительное лишение свободы.
Правоохранительные органы продолжают проверку обстоятельств дела и не исключают, что число пострадавших может оказаться больше. Следователи устанавливают возможные дополнительные эпизоды, связанные с деятельностью обвиняемых.
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