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Нужен ли детям спорт на самом деле — ведущий «Суперниндзя» Артемьев раскрыл правду

Чемпион по регби и ведущий спортивных программ «Суперниндзя», «Суперниндзя. Дети» и др. Василий Артемьев со портом, как говорится, на «ты» и в теме разбирается. Несмотря на то, что сейчас дети предпочитают сидеть дома в гаджетах, Артемьев считает, что занятия спортом для детей абсолютно необходимы. И дело не только в хорошей физической форме. Зачем детям спортивные занятия, Василий рассказал на видео.

Чемпион по регби и ведущий спортивных программ «Суперниндзя», «Суперниндзя. Дети» и др. Василий Артемьев со портом, как говорится, на «ты» и в теме разбирается. Несмотря на то, что сейчас дети предпочитают сидеть дома в гаджетах, Артемьев считает, что занятия спортом для детей абсолютно необходимы. И дело не только в хорошей физической форме. Зачем детям спортивные занятия, Василий рассказал на видео.