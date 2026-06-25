Дерматолог рассказала, как выбрать защитный крем для ребенка

RT сообщил, что после длительного нахождения под солнцем нельзя резко заходить в воду. Такой перепад может вызвать сосудистый спазм и нарушение сердечного ритма. Входить в воду лучше постепенно, стоит ограничивать время купания и выходить на берег при ознобе, дрожи, онемении конечностей или выраженном чувстве холода. Долгое пребывание в прохладной воде особенно опасно для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.