«Похудели на 19 килограммов»: золотошвей раскрыл секреты создания облачения священников

Вышивальный станок не делает все за тебя: он вообще делает только то, что ты скажешь, а это зачастую сложнее, чем сделать что-то руками. Для любого орнамента сначала надо создать эскиз, а тут применимы не только знания технические и художественные, но и духовные. Полагать, что машина знает, например, церковнославянский язык, не стоит — это точно не так. Значит, ты сам берешь и делаешь, задаешь все параметры, и тогда запускаешь станок. А готовую вышивку надо обязательно пересмотреть и проверить, нет ли брака, а если он найдется — руками исправить.