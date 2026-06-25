«Похудели на 19 килограммов»: золотошвей раскрыл секреты создания облачения священников

Знакомьтесь: Денис Цуканов — золотошвей. В основном он расшивает богослужебное облачение и церковный текстиль. Подробнее о его необычной профессии — в материале «Вечерней Москвы».
А в детстве Денис хотел стать… лесником. Он часами бродил по лесам, знакомясь с чудесами природы. Но было и еще одно увлечение, необычное: нитки. Бабушка Дениса занималась вышиванием, и он часто наблюдал за ее работой. Прошли годы, и усвоенные основы непростого мастерства ему пригодились. Кстати, Денис владеет и ручным шитьем, и машинным.
— Это только кажется, что машинное шитье проще, иногда техника ошибается, и тогда исправлять ее ошибки надо руками, — рассказывает Денис. — Кстати, благодаря технологиям священнослужителям стало намного… легче. Раньше воротник фелони (фелонь — верхнее богослужебное облачение без рукавов для православного священника. — «ВМ») промазывали огромным количеством клея: помимо тяжести, это делало облачение значительно более теплым, что при колоссальной сосредоточенности в молитве и совершении таинств приводило к физической усталости.
Не стоит забывать и о том, что облачение не просто красиво, оно имеет огромное духовное значение, напоминая нам об одеждах Христа, Небесных Чинов и особой благодати, данной священнослужителям.
Вышивальный станок не делает все за тебя: он вообще делает только то, что ты скажешь, а это зачастую сложнее, чем сделать что-то руками. Для любого орнамента сначала надо создать эскиз, а тут применимы не только знания технические и художественные, но и духовные. Полагать, что машина знает, например, церковнославянский язык, не стоит — это точно не так. Значит, ты сам берешь и делаешь, задаешь все параметры, и тогда запускаешь станок. А готовую вышивку надо обязательно пересмотреть и проверить, нет ли брака, а если он найдется — руками исправить.
— А знали ли вы, что каждый элемент облачения надевается под особую молитву? Поэтому я никогда не приступаю к работе в плохом настроении или с грустью в сердце, ведь все это потом уходит в алтарь, — добавляет Денис.
Искусство золотого шитья появилось на Руси еще в 11 веке и сразу стало неотъемлемой частью русской культуры. Долгие годы золотое шитье применялось при изготовлении одеяний для царских особ и облачений священнослужителей. В советское время золотошвеи занимались костюмами для киностудий и театральных постановок и расшивали знамена и флаги — с той же утонченностью и изысканностью, как это делали их предшественники для царского двора и церкви.
Долгое время золотое шитье предполагало использование позолоченных нитей. Сейчас машина ускоряет процесс в разы, да и нити уже не из золота. Но в этом есть плюсы: облачение священника весит четыре-пять килограммов, и это уже с вышивкой и фурнитурой, против прежних 24, где одна только вышивка весила около десяти кило. Но красотой они вполне могут посоперничать!
А пенсионер МВД Николай Каринский уже 34 года занимается прикладным творчеством: делает шкатулки и разные фигуры из дерева. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с мастером.