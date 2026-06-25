Создан «неуязвимый» топливный бак для ретроавтомобилей «Волга»

«Оригинальные бензобаки изготавливаются из листовой стали, из-за этого они подвержены коррозии и имеют большой вес. Наша разработка изготовлена из легкого алюминия и спроектирована так, чтобы по максимуму задействовать свободное конструктивное пространство под днищем автомобиля. Кроме того, стенки нашего бака в три раза толще стандартных, что существенно снижает риски сквозного пробития и вытекания бензина», — пояснил Кубе.