Создан «неуязвимый» топливный бак для ретроавтомобилей «Волга»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета разработали топливный бак повышенной вместимости для автомобилей семейства «Волга» (ГАЗ-24 — ГАЗ-31105), который не боится коррозии и в три раза устойчивее к механическим повреждениям, чем оригинальный. Об этом ТАСС сообщил один из авторов разработки Александр Кубе.
«Оригинальные бензобаки изготавливаются из листовой стали, из-за этого они подвержены коррозии и имеют большой вес. Наша разработка изготовлена из легкого алюминия и спроектирована так, чтобы по максимуму задействовать свободное конструктивное пространство под днищем автомобиля. Кроме того, стенки нашего бака в три раза толще стандартных, что существенно снижает риски сквозного пробития и вытекания бензина», — пояснил Кубе.
Стандартный бензобак автомобиля ГАЗ-24 вмещает 55 л бензина. Для долгих поездок этого может быть недостаточно — особенно эта проблема актуальна для автопутешественников, жителей удаленных регионов и участников ретропробегов. Кроме того, на фоне роста вторичного рынка увеличивается и интерес водителей к разным моделям «Волги» — это доступная классика средней ценовой категории.
Инновация для раритета.
На данный момент команда под руководством кандидата технических наук, доцента, и.о. заведующего кафедрой промышленных технологий Шодмона Салохидина уже подготовила детальные чертежи изделия, рассчитала его технические характеристики и изготовила первую пробную версию. Прототип успешно окрашен, заправлен и установлен на тестовый автомобиль.
«Для обеспечения безопасности конструкции используется штатная заливная горловина с резиновым патрубком, а также предусмотрен отдельный вывод для корректной работы системы обратного клапана», — пояснили разработчики.
В ближайшее время разработчики приступят к практическим испытаниям новинки. Проверку надежности и безопасности бака планируют осуществлять на специализированном закрытом полигоне предприятия-изготовителя, без выезда на дороги общего пользования.
В дальнейшем авторам проекта предстоит решить юридический вопрос, связанный с официальной регистрацией изменений в конструкции транспортного средства в ГИБДД, что позволит запустить продукт в серийное производство для энтузиастов и реставраторов.