Более 40 тысяч человек признали пропавшими в Венесуэле после землетрясений

По меньшей мере 188 человека погибли и более 40 тысяч числятся пропавшими без вести после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли в Венесуэле. Многие из них пострадавших находятся под зданиями, и спасательные команды направились в наиболее пострадавшие районы, пока не стало слишком поздно. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил телеканал Sky News.