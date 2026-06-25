Более 40 тысяч человек признали пропавшими в Венесуэле после землетрясений

По меньшей мере 188 человека погибли и более 40 тысяч числятся пропавшими без вести после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли в Венесуэле. Многие из них пострадавших находятся под зданиями, и спасательные команды направились в наиболее пострадавшие районы, пока не стало слишком поздно. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил телеканал Sky News.
В связи со случившимся временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране. В свою очередь высокопоставленный представитель ООН Том Флетчер заявил, что «ближайшие дни потребуют масштабных коллективных усилий» для помощи пострадавшим от землетрясения. Кроме того, он предупредил, что до катастрофы почти восемь миллионов человек в Венесуэле уже нуждались в гуманитарной помощи, передает телеканал.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования Делси Родригес из-за мощного землетрясения, произошедшего в стране.
В Геологической службе США сообщили, что количество погибших в результате землетрясения с вероятностью 44 процента составит от 10 тысяч до 100 тысяч человек. Представили службы подчеркнули, что шансы того, что количество жертв окажется на уровне от 100 до тысячи человек, составляют три процента.