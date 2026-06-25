Россиянка Клейменова досрочно выиграла ЧМ по шахматам в категории U18

Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно завоевала титул победительницы чемпионата мира среди юниоров. Соревнования проходят в Монтесильвано (Италия).
В 10-м туре соревнований Клейменова обыграла россиянку Лейлу Табермакову, играя белыми фигурами. Продолжительность партии составила 59 ходов.
После победы Клейменова набрала 9,5 очков и за один тур до завершения соревнований заняла первое место. Отрыв от преследовавшей её представительницы Индии Пратитее Бордолои увеличился до неотыгрываемых 8 баллов.
ЧМ по шахматам в Италии проходит в период с 14 по 26 июня. Российские шахматисты выступают на международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе, однако это ограничение не затрагивает детские турниры.
Ранее сообщалось, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен впервые с 2005 года проиграл четыре партии подряд.