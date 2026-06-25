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Россиянка Клейменова досрочно выиграла ЧМ по шахматам в категории U18

Валерия Клейменова стала чемпионкой мира по шахматам среди юниоров.

Источник: Аргументы и факты

Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно завоевала титул победительницы чемпионата мира среди юниоров. Соревнования проходят в Монтесильвано (Италия).

В 10-м туре соревнований Клейменова обыграла россиянку Лейлу Табермакову, играя белыми фигурами. Продолжительность партии составила 59 ходов.

После победы Клейменова набрала 9,5 очков и за один тур до завершения соревнований заняла первое место. Отрыв от преследовавшей её представительницы Индии Пратитее Бордолои увеличился до неотыгрываемых 8 баллов.

ЧМ по шахматам в Италии проходит в период с 14 по 26 июня. Российские шахматисты выступают на международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе, однако это ограничение не затрагивает детские турниры.

Ранее сообщалось, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен впервые с 2005 года проиграл четыре партии подряд.