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Уроженка Беларуси Диана Арбенина вошла в черный список артистов в Молдове

В Молдове в черный список артистов попала уроженка Беларуси Диана Арбенина.

Источник: Комсомольская правда

Уроженка Беларуси и солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина вошла в черный список артистов в Молдове. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на Министерство культуры Молдовы.

В списке артистов, которым не рекомендовано приезжать в названную страну, попали Леонид Агутин, Егор Крид, Дмитрий Маликов, Александр Серов, Сергей Шнуров, Сергей Жуков и ряд других исполнителей. Также в черном списке оказалась уроженка белорусского Воложина Диана Арбенина.

Как уточнили в Министерстве культуры, список составили на основании обращений, поступавших от организаторов мероприятий в 2026 году, и он будет обновляться по мере поступления новых запросов.

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