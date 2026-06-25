Mash: Актриса Мария Порошина госпитализирована с транзиторной ишемической атакой

Актриса Мария Порошина якобы госпитализирована с транзиторной ишемической атакой. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации канала, у Порошиной давно имеются проблемы с щитовидной железой и артериальным давлением, что потребовало медицинского вмешательства.
У актрисы назначено выступление 29 июня на сцене московского Театра Эстрады в спектакле «Ищу мужа», однако пока неясно, сможет ли она участвовать в постановке, говорится в публикации.
Родственники и представители артистки пока никак не комментировали эту информацию.
7 июня Сети также появилась информация о том, что актера Сергея Гармаша якобы экстренно госпитализировали из-за подозрений на желудочно-кишечное кровотечение. Как сообщал Telegram-канал Mash, 67-летний артист пожаловался на слабость и боли в животе. Позже артист опроверг эти слухи.
Telegram-канал Mash ранее обвиняли в создании фейковых сенсаций. В августе 2025 года Таганский районный суд Москвы назначил Mash административный штраф в размере 200 тысяч рублей за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.