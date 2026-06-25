В Ростове-на-Дону суд вынес приговор по делу о госизмене в пользу Украины

В февраля 2024 года Кочергин перенес содержимое посылки в новый тайник и сообщил об этом сотруднику СБУ. В тот же день другой человек забрал из тайника СВУ и установил его под днище автомобиля, принадлежащего заведующему военной кафедрой Луганского госуниверситета имени Владимира Даля. Однако в этот день СВУ обнаружили сотрудники правоохранительных органов.