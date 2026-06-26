Из санитарок в медсестры — в Крыму открыли очно-заочную форму обучения

«Мы в этом году мы внедряем очно-заочную форму обучения для группы по специальности “сестринское дело”. То есть это для работающих в медицинских организациях на должностях младшего медицинского персонала. Теперь у них появилась возможность получить образование по специальности “сестринское дело”, что называется, без отрыва от производства», — сообщил Писарев.
Получив соответствующее образование, диплом и аккредитацию, человек уже выйдет на работу в новом статусе в свою же медицинскую организацию, добавил он.
Ранее Писарев также рассказывал, что Крымском медицинском колледже, которому уже 110 лет, обучают на медицинских сестер, фельдшеров, акушерок. Наиболее высокая конкурсная ситуация наблюдается на специальности «лечебное дело». Чаще всего в колледж поступают выпускники девятого класса.
Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал «Госуслуги», по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.