Из санитарок в медсестры — в Крыму открыли очно-заочную форму обучения

«Мы в этом году мы внедряем очно-заочную форму обучения для группы по специальности “сестринское дело”. То есть это для работающих в медицинских организациях на должностях младшего медицинского персонала. Теперь у них появилась возможность получить образование по специальности “сестринское дело”, что называется, без отрыва от производства», — сообщил Писарев.