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Врач-невролог с Камчатки Алексей Терешов погиб во время отпуска в Занзибаре

Заведующий неврологическим отделением Камчатской краевой больниц Терешов погиб на 42-м году жизни во время отдыха в Занзибаре.

Источник: Комсомольская правда

Заведующий неврологическим отделением Камчатской краевой больницы Алексей Терешов погиб во время отпуска в Занзибаре. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Камчатского края.

«За годы работы он был отмечен ведомственными наградами, а главным признанием его труда стали благодарность пациентов и авторитет среди коллег», — сообщает источник.

Уточняется, что инцидент произошел 23 июня. Подробности трагедии не уточняются. На момент смерти Терешову был 41 год. В Минздраве Камчатского края уточнили, что он посвятил почти 17 лет работе в системе здравоохранения, пройдя путь от невролога до заведующего одного из отделений больницы.

Ранее KP.RU сообщал, что на 91-м году жизни умер народный артист РСФСР, член Союза кинематографистов России Михаил Ножкин. Актер известен по ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента» и «Одиночное плавание».

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