Врач-невролог с Камчатки Алексей Терешов погиб во время отпуска в Занзибаре

Уточняется, что инцидент произошел 23 июня. Подробности трагедии не уточняются. На момент смерти Терешову был 41 год. В Минздраве Камчатского края уточнили, что он посвятил почти 17 лет работе в системе здравоохранения, пройдя путь от невролога до заведующего одного из отделений больницы.