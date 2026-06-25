В Нижнем Новгороде поставили «Богему» Пуччини

Абсолютным триумфом роль Мими обернулась для Венеры Гимадиевой. Это особенно очевидно стало в третьем акте, когда с ласковой улыбкой на устах в поисках Марселя, чтобы поведать ему тайну о своей смертельной болезни, она встречает женщину, похожую на Анну Ахматову, но, кажется, показывающую ей дорогу в царствие Аида. Гимадиева — сопрано с потрясающей энергетикой, за ней интересно наблюдать. У нее уверенный и полный диапазон голоса, а в ее тихом пении есть особая притягательность, которая заставляет замирать на каждой ноте. Это был замечательный, трогательный дебют, создающий очень чувственный образ. При этом она не играет привычную хрупкую красавицу. Ее внутренняя сила, спрятанная за клоунскими носиком и колпаком, дает силы жить дальше.