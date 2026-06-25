В Нижнем Новгороде поставили «Богему» Пуччини

Премьера в Нижегородском театре оперы и балета стала главным событием ставшего уже традиционным VIII Международного фестиваля искусств «Стрелка». Без этой одной из самых популярных и проникновенных опер, где неизменно царит максимально правдивая жизнь, пронизанная страстями музыки, театра и любви, немыслима афиша ни одного оперного дома. В Нижнем Новгороде ее осуществили режиссер Екатерина Одегова и художник Этель Иошпа в тандеме с драматургом Михаилом Мугинштейном, за дирижерским пультом оркестра La Voce Strumentale — Дмитрий Синьковский.
Опера об ищущих признания и любви нищих художниках познала десятки интересных интерпретаций и прекрасных исполнений. Кажется, Пуччини никогда не сомневался в ее успехе, хотя мировая премьера не пришлась по душе туринской публике в феврале 1896 года. Но уже пару лет спустя эта музыка сделала знаменитым композитора, который был весьма жестким человеком в жизни, любящим трофейную охоту, но умеющим как никто другой заставить расплакаться публику в финале своих страстных опер.
В Нижнем Новгороде «Богема» стала пронзительной притчей. Будто сказочная табакерка распахивается мольберт, где разлиты краски моря и неба, как символ мечты. Он и становится сценическими подмостками, где развивается история, которую Пуччини взял со страниц популярного в конце XIX века романа француза Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы» (на либретто своих любимых соавторов Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза). По сюжету поэт Рудольф и художник Марсель снимают мансарду в доходном доме; на самом же деле там еще обитают и творят музыкант Шонар и философ Коллен.
При всей внешней камерности спектакль поражает внутренним масштабом. Здесь любой поступок каждого героя неслучаен. Например, в первых же тактах Марсель упоминает Красное море, что пишет на полотне о бегстве евреев из Египта, а Шонар почти не расстается с контрабасом, чем апеллирует к монологу Патрика Зюскинда об одиночестве человека, что играет на этом инструменте, занимающем в оркестре самую низкую ступень в иерархии. Тем временем Рудольф случайно знакомится с очаровательной куртизанкой Мими, не подозревая о том, что их любовь убьет чахотка всего через несколько месяцев…
А пока сочельник, и друзья отправляются веселиться в Латинский квартал, где гуляет не просто яркая толпа, как это чаще всего бывает, а собирательный образ богемы.
Если вглядеться в лица, то можно «встретить» безмолвных и Вацлава Нижинского, и Игоря Северянина… Здесь же появляется со своим знаменитым вальсом Мюзетта в платье цвета абсента, что свел с ума немало художников от Винсента Ван Гога до Эдуарда Мане. Стопроцентное и вокальное, и артистическое попадание в образ показала обворожительная Жаргал Цырендагбаева, вчистую «забравшая» партию у своей визави Дарьи Пичугиной.
Мими встречает женщину, похожую на Анну Ахматову, но, кажется, показывающую ей дорогу в царствие Аида.
Четверка друзей в обоих составах часто поет немного пестро, но играет с максимальным погружением и самоотдачей. Сергей Кузьмин, певший партию Рудольфа два спектакля кряду, был наиболее точен во всех нюансах образа.
И оркестр Дмитрия Синьковского становится еще одним, нет, не украшением, а содержанием этой постановки. Он звучит с достаточной долей страсти, но не переступая черту вульгарности, вдохновения, находя в партитуре бездну вдохновляющих деталей и оттенков, проявляя ежеминутную готовность поддержать певцов.
Абсолютным триумфом роль Мими обернулась для Венеры Гимадиевой. Это особенно очевидно стало в третьем акте, когда с ласковой улыбкой на устах в поисках Марселя, чтобы поведать ему тайну о своей смертельной болезни, она встречает женщину, похожую на Анну Ахматову, но, кажется, показывающую ей дорогу в царствие Аида. Гимадиева — сопрано с потрясающей энергетикой, за ней интересно наблюдать. У нее уверенный и полный диапазон голоса, а в ее тихом пении есть особая притягательность, которая заставляет замирать на каждой ноте. Это был замечательный, трогательный дебют, создающий очень чувственный образ. При этом она не играет привычную хрупкую красавицу. Ее внутренняя сила, спрятанная за клоунскими носиком и колпаком, дает силы жить дальше.