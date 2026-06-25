Мадьяр призвал проверить роль Орбана в деле о перевозивших валюту украинцах

Напомним, что 6 марта национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании семерых граждан Украины. Среди них оказался экс-генерал украинских спецслужб, который отвечал за транспортировку из Австрии на родину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Однако уже в день задержания всех их депортировали обратно на Украину.