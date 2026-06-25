Львица утащила пятилетнего мальчика в индийские джунгли и убила его

В прошлом году в Индии стая из 20 обезьян напала на 67-летнего жителя деревни Рамнатха Чаудхе и нанесла ему множественные ранения. Его срочно доставили в больницу, но врачи смогли только констатировать смерть фермера. Правоохранители рекомендовали местным жителям сохранять бдительность и не приближаться к агрессивным животным.