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Львица утащила пятилетнего мальчика в индийские джунгли и убила его

Пятилетний мальчик погиб после встречи со львом в Индии. Об этом сообщает DeshGujarat.

Пятилетний мальчик погиб после встречи со львом в Индии. Об этом сообщает DeshGujarat.

Инцидент произошел в деревне Чатури. По информации издания, ребенок возвращался домой с дедушкой, когда на них внезапно напала львица. Пожилой мужчина не смог дать отпор, и львица утащила мальчика в лес.

Мужчина рассказал о происшествии местным жителям, и они начали искать животное. К сожалению, вскоре мальчика нашли мертвым на расстоянии километра от деревни.

Сотрудники Лесного управления прибыли на место и организовали отлов хищников. В результате было поймано пять львов. Местные жители выразили недовольство работой Лесного управления, обвинив чиновников в недостаточных мерах безопасности, которые не учитывают большое количество львов в округе.

В то же время представители ведомства призвали жителей не выходить на улицу ночью без сопровождения и использовать фонари, говорится в материале.

В прошлом году в Индии стая из 20 обезьян напала на 67-летнего жителя деревни Рамнатха Чаудхе и нанесла ему множественные ранения. Его срочно доставили в больницу, но врачи смогли только констатировать смерть фермера. Правоохранители рекомендовали местным жителям сохранять бдительность и не приближаться к агрессивным животным.