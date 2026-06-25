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В Ростовской области заявили об отсутствии дефицита топлива для автобусов

В Ростовской области достаточно топлива для перевозки пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область располагает достаточным количеством топлива для пассажирских перевозок. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

Министр подчеркнула, что у поставщиков есть запасы и большой объем топлива «на колесах». Ограничений для отдельных категорий не вводится.

При этом она пояснила, что ситуация с бензином может косвенно влиять на общественный транспорт: автобусы потребляют много топлива. Средний расход дизеля на один автобус составляет около 120 литров в день на популярных маршрутах с большим пробегом. Расход зависит и от погоды: в жару кондиционеры увеличивают потребление топлива. Тем не менее, по заверению властей, дефицита нет.

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