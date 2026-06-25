Киберэксперт Юдин назвал признаки взлома компьютера

Злоумышленники при взломе компьютеров чаще всего охотятся за конфиденциальными данными пользователей, а признаки такого вмешательства могут долгое время оставаться скрытыми. Об этом «Газете.Ru» рассказал киберэксперт Алексей Юдин.
Тревожным сигналом служит самостоятельное изменение настроек браузера или появление неизвестных расширений и программ на устройстве. Также о компрометации системы свидетельствуют уведомления о входе с незнакомых гаджетов и попытки сброса паролей.
Особую угрозу представляют шпионские модули и программы удаленного доступа, которые позволяют незаметно перехватывать вводимые данные и даже активировать веб-камеру. Собранную таким образом информацию преступники часто используют для шантажа и вымогательства денег у жертвы.
При малейшем подозрении на взлом необходимо немедленно отключить компьютер от интернета и провести комплексную антивирусную проверку. После этого следует сменить пароли от всех важных сервисов, используя для этой процедуры другое доверенное устройство.
Эффективная защита требует регулярного обновления операционной системы и обязательного использования многофакторной аутентификации. Важным элементом безопасности остается создание резервных копий данных и внимательное отношение к любым нестандартным изменениям в работе техники.
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