Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киберэксперт Юдин назвал признаки взлома компьютера

Киберэксперт Алексей Юдин заявил, что изменение настроек компьютера может быть признаком взлома.

Источник: Аргументы и факты

Злоумышленники при взломе компьютеров чаще всего охотятся за конфиденциальными данными пользователей, а признаки такого вмешательства могут долгое время оставаться скрытыми. Об этом «Газете.Ru» рассказал киберэксперт Алексей Юдин.

Тревожным сигналом служит самостоятельное изменение настроек браузера или появление неизвестных расширений и программ на устройстве. Также о компрометации системы свидетельствуют уведомления о входе с незнакомых гаджетов и попытки сброса паролей.

Особую угрозу представляют шпионские модули и программы удаленного доступа, которые позволяют незаметно перехватывать вводимые данные и даже активировать веб-камеру. Собранную таким образом информацию преступники часто используют для шантажа и вымогательства денег у жертвы.

При малейшем подозрении на взлом необходимо немедленно отключить компьютер от интернета и провести комплексную антивирусную проверку. После этого следует сменить пароли от всех важных сервисов, используя для этой процедуры другое доверенное устройство.

Эффективная защита требует регулярного обновления операционной системы и обязательного использования многофакторной аутентификации. Важным элементом безопасности остается создание резервных копий данных и внимательное отношение к любым нестандартным изменениям в работе техники.

Ранее IT-эксперт Сергей Щербаков рассказал, как усилить сигнал Wi-Fi.