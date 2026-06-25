Психолог Иншина объяснила, как не превратить отпуск в новый стресс

Клинический психолог Лидия Иншина объяснила, почему многие люди не успевают полноценно восстановиться за отпуск. Об этом сообщает RuNews24.ru.
По ее специалиста, первая часть отдыха часто уходит не на восстановление, а на «детокс» от рабочего режима, информационного шума и постоянных дедлайнов.
Эксперт отметила, что в состоянии хронического стресса мозг продолжает воспринимать тишину и отсутствие задач как угрозу. Поэтому человеку требуется время, чтобы нервная система перестала находиться в режиме тревоги и постоянного контроля.
По словам Иншиной, проблема усиливается из-за привычки превращать даже отдых в проект. Люди пытаются провести отпуск «максимально полезно»: составляют плотный маршрут, планируют активности и продолжают оценивать себя через результат. В итоге мозг не переключается на восстановление.
Психолог также подчеркнула, что многие путают усталость с ленью, а перегруз считают нормой. Когда привычные стимулы исчезают, человек может испытывать тревогу и снова тянуться к телефону, рабочим чатам или новостям.
Чтобы действительно отдохнуть, Иншина советует заранее создать границу между работой и отпуском: отключить уведомления, не проверять рабочую почту, больше ходить пешком, плавать, есть без скроллинга и устраивать небольшие периоды тишины без телефона.
Эксперт напомнила, что отдых не обязан быть продуктивным. По ее словам, умение отдыхать — это навык, который нужно тренировать, а игнорирование потребности в восстановлении может привести к выгоранию, болезням и депрессивным состояниям.