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Психолог Иншина объяснила, как не превратить отпуск в новый стресс

Клинический психолог Лидия Иншина объяснила, почему многие люди не успевают полноценно восстановиться за отпуск.

Источник: Аргументы и факты

Клинический психолог Лидия Иншина объяснила, почему многие люди не успевают полноценно восстановиться за отпуск. Об этом сообщает RuNews24.ru.

По ее специалиста, первая часть отдыха часто уходит не на восстановление, а на «детокс» от рабочего режима, информационного шума и постоянных дедлайнов.

Эксперт отметила, что в состоянии хронического стресса мозг продолжает воспринимать тишину и отсутствие задач как угрозу. Поэтому человеку требуется время, чтобы нервная система перестала находиться в режиме тревоги и постоянного контроля.

По словам Иншиной, проблема усиливается из-за привычки превращать даже отдых в проект. Люди пытаются провести отпуск «максимально полезно»: составляют плотный маршрут, планируют активности и продолжают оценивать себя через результат. В итоге мозг не переключается на восстановление.

Психолог также подчеркнула, что многие путают усталость с ленью, а перегруз считают нормой. Когда привычные стимулы исчезают, человек может испытывать тревогу и снова тянуться к телефону, рабочим чатам или новостям.

Чтобы действительно отдохнуть, Иншина советует заранее создать границу между работой и отпуском: отключить уведомления, не проверять рабочую почту, больше ходить пешком, плавать, есть без скроллинга и устраивать небольшие периоды тишины без телефона.

Эксперт напомнила, что отдых не обязан быть продуктивным. По ее словам, умение отдыхать — это навык, который нужно тренировать, а игнорирование потребности в восстановлении может привести к выгоранию, болезням и депрессивным состояниям.