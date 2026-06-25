«Консервация аэропортов позволяет сократить затраты»

— Сегодня ситуацию можно оценить как сложную. Уже не первый год часть аэропортов остается закрытой, и никто не может назвать сроки, когда они смогут вернуться к работе и начать выходить из состояния оплачиваемого простоя. Понимания по этому вопросу нет ни у участников рынка, ни у самих операторов.