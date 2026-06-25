Россиянка досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет

6 июня 11-летний россиянин Роман Шогджиев занял 10-е место на чемпионате Азии по шахматам и стал самым молодым игроком, который выполнил первую норму гроссмейстера — он набрал шесть очков за девять туров. Для получения высшего титула Шогджиеву нужно выполнить еще две гроссмейстерские нормы. Кроме того, два российских игрока — Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин, финишировавшие в первой пятерке, — обеспечили себе участие в Кубке мира 2027 года.