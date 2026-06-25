Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo открылся в Калининграде

А затем за рояль под бурные аплодисменты сел Егор Кадников. Ему всего 17 лет, он родом из Кемерово. Музыкой начал заниматься в шесть лет, а в 2019 году поступил в филиал Центральной музыкальной школы — академии исполнительского искусства «Сибирский». Несмотря на юный возраст, музыкант неоднократно выступал с Губернаторским симфоническим оркестром Кузбасса, участвовал в программах образовательного центра «Сириус» и завоевывал премии на престижных конкурсах, в том числе на IX Международном конкурсе пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко.