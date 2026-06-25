Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo открылся в Калининграде

Летний фестиваль Pianissimo, филиал Третьяковской галереи, Калининград, до 14 августа.
На площадке калининградского филиала Третьяковской галереи торжественно открылся летний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. Вплоть до середины августа жители и гости региона смогут увидеть выступления 13 музыкантов из России, Южной Кореи, Турции, Португалии, Италии и Мексики. Звездой первого вечера стал русский пианист, лауреат престижных конкурсов Егор Кадников.
В импровизированном зале, который разместился в атриуме «Третьяковки» на ставшей уже знаменитой лестнице, свободных мест не было. Атмосферу легкости и непринужденности создал сам формат фестиваля: отсутствие дресс-кода и возможность присесть прямо на ступени, подложив под себя заранее подготовленные организаторами подушки. Ощущение было такое: будто зрители оказались на опен-эйре, но никак не на концерте классической музыки.
А затем за рояль под бурные аплодисменты сел Егор Кадников. Ему всего 17 лет, он родом из Кемерово. Музыкой начал заниматься в шесть лет, а в 2019 году поступил в филиал Центральной музыкальной школы — академии исполнительского искусства «Сибирский». Несмотря на юный возраст, музыкант неоднократно выступал с Губернаторским симфоническим оркестром Кузбасса, участвовал в программах образовательного центра «Сириус» и завоевывал премии на престижных конкурсах, в том числе на IX Международном конкурсе пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко.
Удивительно, насколько музыка меняет людей. Перед журналистами Егор предстал скромным молодым человеком, которому было довольно трудно справиться с волнением и отвечать на вопросы. Однако, когда зазвучала Чакона из Партиты для скрипки N 2 ре минор Иоганна Себастьяна Баха, пианист увлек слушателей своим мастерством и глубиной погружения в произведение.
Затем Баха сменил Людвиг ван Бетховен с сонатой N 3 до мажор, сочинение 2. Вторая часть программы была посвящена творчеству великих русских композиторов — Сергею Прокофьеву и Сергею Рахманинову. Зал аплодировал стоя.
— Я участвую в Pianissimo впервые, — рассказал в беседе с корреспондентом «РГ» Егор Кадников. — Уже успел прогуляться по площадке. Меня впечатлило масштабное, красивое и современное пространство. Если говорить о программе, то русских композиторов организаторы намеренно поставили во вторую половину программы, поскольку эти произведения идеально подходят для кульминации. Рахманинова мне особенно нравится исполнять, ведь его музыка раскрывает нашу русскую душу.
Кстати.
Pianissimo знакомит широкую аудиторию с академической музыкой и молодыми пианистами в красивых локациях. Помимо Калининграда, проект уже побывал в стенах Большого итальянского просвета Нового Эрмитажа, в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве, в Концертном зале Валерия Гергиева в курортном Репино и даже в светской атмосфере швейцарского Санкт-Морица.