В Архангельске фестиваль уличных театров открылся шествием и концертом Антохи МС

«Мы вчера смотрели по рефлексии с прошлого года, и, оказалось, что туда был вписан “Хор на весь двор”, что мы хотим их пригласить. А они сами подали к нам заявку, и мы взяли. Они будут работать на новой площадке у пивзавода Суркова 27 и 28 июня. Мы будем петь все вместе», — рассказала ТАСС директор Архангельского молодежного театра Анастасия Панова-Малевинская.