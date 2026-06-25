В Архангельске фестиваль уличных театров открылся шествием и концертом Антохи МС

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. XXXII Международный фестиваль уличных театров стартовал в Архангельске карнавальным шествием, передает корреспондент ТАСС. Впервые оно прошло на Красной пристани в центре города, это основная площадка фестиваля.
«В фестивале участвуют 17 приезжих коллективов из разных городов России, а также из Белоруссии, плюс четыре местных театра. В шествии принимают участие 11 коллективов, не все еще доехали», — рассказали ТАСС организаторы.
Театр «Волшебная шляпа» — Дмитрий и Мария Орловы — перед фестивалем провел для жителей Архангельска лабораторию по плетению арт-объектов из ивового прута. Они сделали для шествия 12 огромных птиц.
Сразу после шествия на Красной пристани начался концерт Антохи МС. «Самобытный талантливый российский исполнитель. В 2019 году он уже выступал на мероприятии фестиваля — на большой вечеринке закрытия», — пояснили организаторы. В этом году фестиваль запланирован музыкальным и громким. В Архангельске выступят барабанное шоу из Витебска Baraband, местные барабанщики Drum drive. Впервые на фестиваль приедет «Хор на весь двор», этот петербургский проект собирает на улицах толпы народа, чтобы вместе петь любимые песни — от «Широка река» Надежды Кадышевой до «Знаешь ли ты» МакSим.
«Мы вчера смотрели по рефлексии с прошлого года, и, оказалось, что туда был вписан “Хор на весь двор”, что мы хотим их пригласить. А они сами подали к нам заявку, и мы взяли. Они будут работать на новой площадке у пивзавода Суркова 27 и 28 июня. Мы будем петь все вместе», — рассказала ТАСС директор Архангельского молодежного театра Анастасия Панова-Малевинская.
Еще одно направление представлений этого года — петрушечники и Петрушка. Здесь и собственно выездной театр Петрушки — «Лиходеи» из Ижевска. И представления, в которых Петрушка становится одним из участников действа. Театр «Папьемашенники» и музыкальная ватага «Притоп Тритона» в постановке «Бью челом» придумали познакомить Петрушку с Пушкиным. Получилась небывальщина в жанре петрушечного балагана о встречах, дружбе, ссорах, боях и совместных деяниях Александра Сергеевича Пушкина и Петра Петровича Уксусова. Представление еще и музыкальное: «Притоп Тритона» соединяет старинные песни с речитативом, а русскую волынку, жалейку, балалайку и гусли с японской драм-машиной и медными духовыми.
Деловая программа.
В рамках фестиваля 27 июня состоится первое очное заседание Творческой комиссии Союза театральных деятелей Российской Федерации по уличным театрам.
В 26 по 28 июня на Красной пристани пройдет ярмарка «Создано на Севере», она приурочена к фестивалю, Дню молодежи и Дню города. Участие в ярмарке примут мастера, ремесленники, дизайнеры, авторы локальных брендов, создатели изделий ручной работы и собственной продукции.
О фестивале.
Фестиваль уличных театров в Архангельске — старейший в России, он проводится с 1990 года. В 1992 году фестиваль уличных театров был включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие развития культуры». Он является одним из главных культурных событий года в регионе. Фестиваль проводится при поддержке администрации Архангельска, фонда «Линия культуры» и финансовой корпорации «Уралсиб», Министерства культуры Архангельской области и Союза театральных деятелей Российской Федерации.