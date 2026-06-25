Россиянка Клейменова выиграла чемпионат мира по шахматам среди девушек до 18 лет

Чемпионат среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет завершится 26 июня. В категории до 16 лет россиянка Полина Смирнова набрала 7,5 очка и отстает от лидера на полбалла. Россиянки Мария Клещева и Элиза Терещенко набрали по 6,5 очка в возрастной категории до 14 лет.