В Киеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Ранее KP.RU сообщал, что взрывы прогремели в Киеве и Полтаве на северо-востоке Украины 18 июня. В большинстве регионов также действовал режим воздушной тревоги. До этого взрывы были слышны в Сумах на северо-востоке Украины и Чернигове на севере страны.