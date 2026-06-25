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В Киеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Серия взрывов прозвучала в Киеве, воздушная тревога объявлена в столице Украины и других областях страны.

Источник: Комсомольская правда

На территории Киева прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги вечером в четверг, 25 июня. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Взрывы в Киеве. Снова взрывы в Киеве», — говорится в публикациях издания.

Согласно источнику, в столице Украина прогремели две серии взрывов с небольшой временной разницей. Уточняется, что воздушная тревога также была объявлена в других регионах страны. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что взрывы прогремели в Киеве и Полтаве на северо-востоке Украины 18 июня. В большинстве регионов также действовал режим воздушной тревоги. До этого взрывы были слышны в Сумах на северо-востоке Украины и Чернигове на севере страны.