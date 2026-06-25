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Селекционер Русакова пояснила, как правильно обрезать пионы после цветения

От грамотного ухода в июне зависит пышное цветение в следующем сезоне, заявила эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Цветение пионов уже позади, но именно сейчас наступает ответственный этап подготовки к следующему сезону. В это время пион активно закладывает цветочные почки и наращивает корневую систему, чтобы благополучно пережить зиму и в будущем году порадовать пышным цветением. От грамотного ухода напрямую зависит, насколько ярким будет ваш цветник. И один из важных этапов — обрезка.

«Первым делом аккуратно удалите увядшие бутоны, — рассказала aif.ru селекционер пионов из Твери Юлия Русакова. — При этом крайне важно не срезать стебли под корень — так вы лишите пион зеленой массы, которая нужна ему для фотосинтеза и накопления питательных веществ. Делайте срез над первым здоровым листом: такой прием позволит сохранить функциональность побега и одновременно не даст растению тратить силы на формирование семян».

По словам эксперта, если оставить отцветшие головки, пион направит значительную часть ресурсов на созревание семенного материала, а не на развитие корней и закладку почек — а именно это сейчас для него важнее всего.

«Еще один обязательный пункт ухода — чистота вокруг куста, — говорит Юлия. — Опавшие лепестки нужно регулярно убирать с клумбы. Скопившись у основания стеблей, они создают влажную среду, которая может стать идеальной почвой для развития грибковых заболеваний».

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