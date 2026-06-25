Селекционер Русакова пояснила, как правильно обрезать пионы после цветения

Цветение пионов уже позади, но именно сейчас наступает ответственный этап подготовки к следующему сезону. В это время пион активно закладывает цветочные почки и наращивает корневую систему, чтобы благополучно пережить зиму и в будущем году порадовать пышным цветением. От грамотного ухода напрямую зависит, насколько ярким будет ваш цветник. И один из важных этапов — обрезка.