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Клейменова не может осознать, что стала чемпионкой мира среди девушек

Россиянка досрочно стала победительницей чемпионата мира по шахматам среди девушек не старше 18 лет в Италии.

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматистка Валерия Клейменова не может до конца осознать победу в чемпионате мира среди девушек. Об этом она рассказала ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, Клейменова стала победительницей чемпионата мира среди девушек не старше 18 лет в Италии.

«Честно скажу, я еще даже не осознаю этого, что смогла выиграть за тур до конца. Я очень рада, что наконец смогла выиграть, — сказала Клейменова. — Игралось нормально, единственное, было жарко в зале — приходилось справляться. Еще сегодня играла со своей подругой [Лейлой Табермаковой] — напряженная была партия, каждой нужна была победа. Пришлось обидеть подругу».

«Я бы хотела выразить благодарность своим тренерам, Федерации шахмат России, родителям и, конечно, своим друзьям», — добавила шахматистка.

В 10 партиях россиянка набрала 9,5 очка и за тур до окончания чемпионата гарантировала первое место.