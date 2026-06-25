Клейменова не может осознать, что стала чемпионкой мира среди девушек

«Честно скажу, я еще даже не осознаю этого, что смогла выиграть за тур до конца. Я очень рада, что наконец смогла выиграть, — сказала Клейменова. — Игралось нормально, единственное, было жарко в зале — приходилось справляться. Еще сегодня играла со своей подругой [Лейлой Табермаковой] — напряженная была партия, каждой нужна была победа. Пришлось обидеть подругу».