Дания отказалась предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста

Украинцы призывного возраста (от 23 до 60 лет) больше не смогут получить убежище в Дании, если у них нет официального освобождения от военной службы. Об этом сообщил министр по делам иммиграции Дании Мортен Бедсков.
— Дания твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас вносим изменения в украинский специальный закон, — приводит его слова Lenta.ru.
По словам Бедскова, закон, регулирующий поток беженцев, будет принят во избежание использования правил легализации в Дании для уклонения от мобилизации на Украине.
На прошлой неделе стало известно, что в ирландском городе Корк местные власти начали процесс выселения украинских беженцев из гостиницы, где они проживали с 2022 года. Согласно информации портала, в пригороде Корка, Миддлтоне, в отеле Trabolgan Holiday Centre находилось много украинских беженцев с 2022 года. Теперь правительство уведомило жителей о необходимости готовиться к выселению «в ближайшие недели».
Польша также ужесточает меры в отношении граждан Украины, нарушающих местные законы. Недавно в Освенциме 25-летний украинец был задержан за дорожное правонарушение. В тот же день его под конвоем доставили на пограничный переход в Медыке и передали украинской стороне.