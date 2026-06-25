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Дания отказалась предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста

Украинцы призывного возраста (от 23 до 60 лет) больше не смогут получить убежище в Дании, если у них нет официального освобождения от военной службы. Об этом сообщил министр по делам иммиграции Дании Мортен Бедсков.

Украинцы призывного возраста (от 23 до 60 лет) больше не смогут получить убежище в Дании, если у них нет официального освобождения от военной службы. Об этом сообщил министр по делам иммиграции Дании Мортен Бедсков.

— Дания твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас вносим изменения в украинский специальный закон, — приводит его слова Lenta.ru.

По словам Бедскова, закон, регулирующий поток беженцев, будет принят во избежание использования правил легализации в Дании для уклонения от мобилизации на Украине.

На прошлой неделе стало известно, что в ирландском городе Корк местные власти начали процесс выселения украинских беженцев из гостиницы, где они проживали с 2022 года. Согласно информации портала, в пригороде Корка, Миддлтоне, в отеле Trabolgan Holiday Centre находилось много украинских беженцев с 2022 года. Теперь правительство уведомило жителей о необходимости готовиться к выселению «в ближайшие недели».

Польша также ужесточает меры в отношении граждан Украины, нарушающих местные законы. Недавно в Освенциме 25-летний украинец был задержан за дорожное правонарушение. В тот же день его под конвоем доставили на пограничный переход в Медыке и передали украинской стороне.