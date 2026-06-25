Дания отказалась предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста

На прошлой неделе стало известно, что в ирландском городе Корк местные власти начали процесс выселения украинских беженцев из гостиницы, где они проживали с 2022 года. Согласно информации портала, в пригороде Корка, Миддлтоне, в отеле Trabolgan Holiday Centre находилось много украинских беженцев с 2022 года. Теперь правительство уведомило жителей о необходимости готовиться к выселению «в ближайшие недели».