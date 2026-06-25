«Это не логично»: Венгрия снова выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

«Это не логично и нечестно по отношению к странам Западных Балкан… ЕС не должен посылать странам Западных Балкан сигнал о том, что они годами работали напрасно, они не получат открытия новой главы, а Украина даже не начала или только собирается начать работу, и мы откроем для нее все главы», — указал Мадьяр в ходе брифинга.