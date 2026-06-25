Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет Евросоюза формально продлил на год экономические санкции против РФ

ЕС продлил на год экономические антироссийские санкции по решению, принятому на саммите в Брюсселе 18−19 июня.

Источник: Комсомольская правда

Совет Евросоюза формально продлил на год экономические санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении организации.

«Саммит ЕС продлил на год экономические секторальные санкции против России», — сообщает источник.

Уточняется, что продлением антироссийских санкций ЕС реализовал на практике решение саммита объединения от 18−19 июня. В ходе мероприятия в Брюсселе лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить основные экономические регистрации в отношении РФ раз в год. Ранее ограничения возобновлялись раз в шесть месяцев.

Ранее KP.RU сообщал, что ЕС ввел дополнительные санкции против России. В список ограничений были включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных государств.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше