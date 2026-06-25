Совет Евросоюза формально продлил на год экономические санкции против РФ

Уточняется, что продлением антироссийских санкций ЕС реализовал на практике решение саммита объединения от 18−19 июня. В ходе мероприятия в Брюсселе лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить основные экономические регистрации в отношении РФ раз в год. Ранее ограничения возобновлялись раз в шесть месяцев.