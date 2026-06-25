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Врач Кондрахин заявил, что поза нога на ногу может привести к тромбозу

Врач Андрей Кондрахин предупредил, что поза нога на ногу может привести к инвалидности.

Источник: Аргументы и факты

Привычка закидывать ногу на ногу во время работы за компьютером способна привести к инвалидности, гангрене или мгновенной смерти от оторвавшегося тромба. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал врач общей практики Андрей Кондрахин.

Специалист пояснил, что регулярное сидение в такой позе нарушает естественный кровоток и деформирует сосуды. Изменение угла наклона сосуда замедляет движение крови и ухудшает состояние сосудистой стенки.

Самым опасным последствием подобных изменений становится тромбоэмболия легочной артерии из-за формирования тромбов. Эта патология способна вызвать мгновенную гибель человека прямо на его рабочем месте.

Многолетнее злоупотребление подобным положением ног неизбежно приводит к тяжелым патологиям и гарантированной инвалидности. Постоянный дефицит кислорода и застой лимфы деформируют конечности до неузнаваемости, а в крайних случаях требуется ампутация.

Для сохранения здоровья врач рекомендовал сидеть ровно с прижатой к спинке стула спиной и ногами, согнутыми под прямым углом. Также необходимо располагать монитор на расстоянии вытянутого локтя, чтобы избежать вредного наклона головы вперед.

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