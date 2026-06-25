Врач Кондрахин заявил, что поза нога на ногу может привести к тромбозу

Привычка закидывать ногу на ногу во время работы за компьютером способна привести к инвалидности, гангрене или мгновенной смерти от оторвавшегося тромба. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал врач общей практики Андрей Кондрахин.