Названы главные претенденты на звание культурной столицы России 2028 года

Десять городов стали главными претендентами на звание культурной столицы России 2028 года, сообщил директор фонда «Культурная столица» Александр Протасевич. Его слова приводят «Новые Известия».
Как отметил Протасевич, по состоянию на 24 июня барьер в 4% голосов в народном голосовании преодолели Великий Новгород, Владимир, Гатчина, Ижевск, Кемерово, Краснодар, Луганск, Ростов-на-Дону, Тула и Ярославль.
Народное голосование проходит на платформе «Госуслуги» и продлится до 30 ноября. Итоги конкурса планируют подвести 23 декабря в Национальном центре «Россия».
Окончательное решение о том, какой город получит статус культурной столицы 2028 года, примут эксперты. При этом мнение жителей учитывается как один из важных факторов.
Конкурс «Культурная столица года» проводится с 2023 года. В нем могут участвовать административные центры регионов и городские округа с населением от 200 тысяч человек. Ранее статус культурной столицы получали Нижний Новгород, Грозный, Омск и Челябинск.