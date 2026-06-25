Le Monde: Renault собирается сократить 800 инженеров к концу 2027 года

Автоконцерн Renault намерен провести сокращение 800 сотрудников французского инженерного подразделения компании из-за растущей конкуренции со стороны китайского автопрома, пишет Le Monde.
Сообщается, что производители из КНР наращивают долю рынка в Европе: если в 2024 году она составляла менее 3 процентов, то к концу мая 2026 года достигла уже 8,8 процента.
«Эта доля рынка объясняется продукцией со значительным технологическим содержанием и очень конкурентоспособными ценами Мы должны быть конкурентоспособными в этом отношении», — цитирует газета главу международного технологического отдела Renault Филиппа Брюне.
По данным компании, программу добровольного сокращения штата реализуют в рамках плана масштабной реорганизации инженерного подразделения. Одновременно руководство концерна собирается принять от 150 до 200 новых инженеров на постоянные контракты и провести переквалификацию части сотрудников.
Напомним, в 2025 году китайские автопроизводители практически удвоили продажи в Европе. В частности, продажи китайских гибридных автомобилей в Европе выросли на 600%. На фоне этого европейские и американские бренды теряют позиции.