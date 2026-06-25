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Эксперт Шипарева рассказала о возможной ломоте в теле при отказе от сахара

Нутрициолог Наталья Шипарева заявила, что при отказе от сахара падает инсулин может начаться ломота.

Источник: Аргументы и факты

Резкий отказ от сладкого в первые дни вызывает физическую ломоту из-за падения уровня инсулина. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала семейный нутрициолог Наталья Шипарева.

Лишение организма привычной дозы сахара приводит к снижению выработки дофамина и резкому скачку гормона голода. Поджелудочная железа по инерции продолжает выделять инсулин на фоне падающей глюкозы, что провоцирует обезвоживание и сильные головные боли.

Запуск процесса кетоза иногда сопровождается появлением легкого запаха ацетона изо рта из-за перестройки метаболизма на сжигание жиров. Эксперт подчеркнула, что сложнее всего пережить первые трое суток, употребляя достаточно воды, белков и полезных жиров.

После физического облегчения наступает сложный психологический рубеж с раздражительностью и туманом в голове на фоне скачков сахара в крови. В этот период поджелудочная железа заново настраивается на стабильную работу без быстрых углеводов.

К пятому дню дофаминовые рецепторы постепенно восстанавливаются, а уровень инсулина окончательно приходит в норму. У человека возвращается ясность мышления и заметно улучшается восприятие настоящего вкуса обычной еды.

Ранее диетолог Елена Игнатикова рассказала, как отказаться от сладкого.