Эксперт Шипарева рассказала о возможной ломоте в теле при отказе от сахара

Резкий отказ от сладкого в первые дни вызывает физическую ломоту из-за падения уровня инсулина. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала семейный нутрициолог Наталья Шипарева.
Лишение организма привычной дозы сахара приводит к снижению выработки дофамина и резкому скачку гормона голода. Поджелудочная железа по инерции продолжает выделять инсулин на фоне падающей глюкозы, что провоцирует обезвоживание и сильные головные боли.
Запуск процесса кетоза иногда сопровождается появлением легкого запаха ацетона изо рта из-за перестройки метаболизма на сжигание жиров. Эксперт подчеркнула, что сложнее всего пережить первые трое суток, употребляя достаточно воды, белков и полезных жиров.
После физического облегчения наступает сложный психологический рубеж с раздражительностью и туманом в голове на фоне скачков сахара в крови. В этот период поджелудочная железа заново настраивается на стабильную работу без быстрых углеводов.
К пятому дню дофаминовые рецепторы постепенно восстанавливаются, а уровень инсулина окончательно приходит в норму. У человека возвращается ясность мышления и заметно улучшается восприятие настоящего вкуса обычной еды.
Ранее диетолог Елена Игнатикова рассказала, как отказаться от сладкого.