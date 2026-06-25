Посол РФ: сообщений о пострадавших россиянах после землетрясения в Венесуэле нет

Российский посол рассказал, что утром 25 июня он объехал некоторые районы Каракаса и убедился, что памятник 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в центре венесуэльской столицы и памятник А. С. Пушкину в парке имени Эсекиеля Саморы не пострадали. «В районе Альтамира полностью разрушены по меньшей мере два многоэтажных дома, в остальных местах, где я побывал, видны незначительные повреждения зданий, которые носят на первый взгляд некритичный характер», — сказал российский дипломат. Он отметил, что наиболее пострадал штат Ла-Гуайра, который объявлен зоной бедствия.