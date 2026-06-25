Посол РФ: сообщений о пострадавших россиянах после землетрясения в Венесуэле нет

КАРАКАС, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Венесуэле, российских загранучреждений и отечественных компаний, работающих в этой стране, не пострадали от землетрясений. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«В результате землетрясения в Венесуэле пострадавших среди сотрудников посольства, российских загранучреждений и членов их семей, а также работников представленных здесь отечественных компаний нет. Разрушений на территории российской дипмиссии не имеется», — сообщил Мелик-Багдасаров. Он отметил, что на текущий момент данных о погибших или пострадавших гражданах Российской Федерации не поступало.
Посольство находится в постоянном контакте с представителями венесуэльских властей, поддерживает связь с соотечественниками, проживающими в Венесуэле, отслеживает развитие ситуации и анализирует поступающую информацию с мест, указал Мелик-Багдасаров. Он сообщил, что обращений российских граждан о помощи в посольство в связи с последствиями стихийного бедствия до настоящего времени не было.
По сообщениям уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, несколько стран региона планируют направить своих специалистов в республику для помощи в разборе завалов после землетрясения, сказал Мелик-Багдасаров. Он отметил, что запросов венесуэльской стороны о помощи в посольство не получало.
Российский посол рассказал, что утром 25 июня он объехал некоторые районы Каракаса и убедился, что памятник 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в центре венесуэльской столицы и памятник А. С. Пушкину в парке имени Эсекиеля Саморы не пострадали. «В районе Альтамира полностью разрушены по меньшей мере два многоэтажных дома, в остальных местах, где я побывал, видны незначительные повреждения зданий, которые носят на первый взгляд некритичный характер», — сказал российский дипломат. Он отметил, что наиболее пострадал штат Ла-Гуайра, который объявлен зоной бедствия.