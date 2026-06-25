Росавиация сняла ограничения на полеты над Ираном ночью

27 мая министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что авиакомпания Air Tanzania получила разрешение от Росавиации на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. Он уточнил, что перелеты начнут осуществлять 2 июля с частотой три раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. По словам Никитина, первый рейс выполнят при достижении минимального уровня загрузки.