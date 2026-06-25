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Росавиация сняла ограничения на полеты над Ираном ночью

Росавиация отменила рекомендации, которые ограничивают использование воздушного пространства Ирана. Теперь рейсы российских авиакомпаний в страну снова могут осуществляться круглосуточно. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росавиация отменила рекомендации, которые ограничивают использование воздушного пространства Ирана. Теперь рейсы российских авиакомпаний в страну снова могут осуществляться круглосуточно. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использованиe воздушного пространства Ирана, сняты. Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно. Минтранс России и Росавиация продолжают мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке, — передает Telegram-канал Росавиации.

В период с 14 до 24 июня 2026 года вылеты воздушных судов в Иран были запрещены в период с 23:00 до 11:00.

27 мая министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что авиакомпания Air Tanzania получила разрешение от Росавиации на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. Он уточнил, что перелеты начнут осуществлять 2 июля с частотой три раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. По словам Никитина, первый рейс выполнят при достижении минимального уровня загрузки.

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