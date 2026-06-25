Курганский губернатор счёл интернет угрозой для демографии

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что ключевым фактором демографического кризиса в России является негативное влияние информационной среды. Свою позицию глава региона изложил в Telegram-канале.
По мнению Шумкова, основная угроза для рождаемости связана не столько с экономическими причинами, сколько с информационным воздействием на сознание потенциальных родителей. Губернатор считает, что именно интернет и распространяемый через него контент формируют установки, влияющие на отношение молодежи к созданию семьи и рождению детей.
Глава региона сослался на данные комиссии Госсовета, согласно которым около 80% наиболее значимого информационного контента работает против деторождения. По его словам, это отражается на выборе молодых людей, которые все чаще предпочитают ограничиваться небольшим количеством детей или вовсе отказываются от родительства.
Шумков подчеркнул, что проблема носит прежде всего ценностный характер. Он отметил, что информационная среда оказывает серьезное влияние на мировоззрение подрастающего поколения и его жизненные приоритеты.
Губернатор также заявил, что решить демографические вопросы исключительно финансовыми мерами невозможно. По его мнению, для изменения ситуации необходима работа с общественными установками и информационным пространством, которое оказывает влияние на семейные и жизненные ориентиры граждан.
Читайте также: Отказ Зеленского от конференции в Польше назвали сигналом раскола.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.