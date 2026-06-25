Курганский губернатор счёл интернет угрозой для демографии

По мнению Шумкова, основная угроза для рождаемости связана не столько с экономическими причинами, сколько с информационным воздействием на сознание потенциальных родителей. Губернатор считает, что именно интернет и распространяемый через него контент формируют установки, влияющие на отношение молодежи к созданию семьи и рождению детей.