Коллектив учёных расшифровал структуру белков, отвечающих за цветное зрение

«Раскрытие механизмов их работы позволит нам понять, что именно происходит при развитии возрастной дегенерации сетчатки и других болезней, а также выяснить, можно ли с ними бороться при помощи различных точечных терапий», — заявила старший научный сотрудник PSI Полина Исайкина.