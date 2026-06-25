Коллектив учёных расшифровал структуру белков, отвечающих за цветное зрение

Международная группа физиков и биологов впервые полностью расшифровала трехмерную структуру белков-опсинов, отвечающих за распознавание синего и зеленого цветов в глазах человека и приматов. Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского Института Пола Шеррера (PSI).
Сообщается, что это поможет учёным-исследователям раскрыть причины и механизмы развития дальтонизма и дегенерации сетчатки глаза.
«Раскрытие механизмов их работы позволит нам понять, что именно происходит при развитии возрастной дегенерации сетчатки и других болезней, а также выяснить, можно ли с ними бороться при помощи различных точечных терапий», — заявила старший научный сотрудник PSI Полина Исайкина.
Исайкина отметила, что для определения структуры белков в неактивной форме биологам пришлось объединить криоэлектронную микроскопию, лазерную спектроскопию и компьютерное моделирование. В результате специалисты впервые детально изучили синий и зеленый опсины.
Отличие в работе нестабильных светочувствительных белков-колбочек (опсинов) вызывал большой интерес у учёных в последние годы. Главной причиной этого являлось, что совпадение аминокислотного состава опсинов с хорошо изученной структурой белков-палочек (родопсинов) составило всего 40%.
Полученные трехмерные модели помогут понять, какие именно мутации приводят к развитию дальтонизма и дегенерации сетчатки.