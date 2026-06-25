Аксенов призвал жителей Крыма не поддаваться панике на фоне слухов и фейков

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей руководствоваться здравым смыслом на фоне слухов и не распространять ложную информацию о нехватке топлива в регионе.
Он отметил, что ситуация с дефицитом нефтепродуктов в Крыму остается острой, но над ее решением работают федеральные и региональные власти, многие из мер не озвучиваются в публичном поле.
«Призываю крымчан не верить слухам и не распространять их, не поддаваться эмоциям, а руководствоваться здравым смыслом. Напоминаю, что главная цель врага — запугать, посеять панику, в том числе с помощью фейков и информационных вбросов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Аксенова.
Он также поблагодарил крымчан за единство и взаимопомощь и отметил, что местные власти уже предприняли необходимые меры по обеспечению безопасности в полном объеме.