Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Если мошенники оформили кредит: адвокат раскрыл порядок действий

Адвокат Гридин: оформленный мошенниками кредит можно аннулировать.

Источник: Комсомольская правда

В случае, если на человека злоумышленники оформили кредит, то следует действовать оперативно. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Алексей Гридин.

Юрист привел в качестве примера две распространенные схемы. В первом случае мошенники используют скан паспорта, взломанный аккаунт на «Госуслугах» или утечку данных из баз. Жертва узнает о наличии кредита только при наступлении срока платежей или от коллектора. Второй вариант подразумевает, что аферисты под давлением, страхом убедили человека и он сам подтвердил оформление кредита на себя.

Он рекомендовал в этих случаях максимально фиксировать все обстоятельства (скриншоты, СМС, выписки, свидетели), Затем нужно запросить кредитную историю через «Госуслуги» и написать заявление в полицию, получив талон-уведомление.

RT предупредил, что получение СМС об «одобренном кредите» не означает, что на человека уже оформлен кредит, однако игнорировать такие уведомления нельзя. Нельзя переходить по ссылкам, перезванивать по номерам из сообщения и называть какие-либо коды, паспортные данные или сведения о карте.