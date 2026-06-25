Если мошенники оформили кредит: адвокат раскрыл порядок действий

Юрист привел в качестве примера две распространенные схемы. В первом случае мошенники используют скан паспорта, взломанный аккаунт на «Госуслугах» или утечку данных из баз. Жертва узнает о наличии кредита только при наступлении срока платежей или от коллектора. Второй вариант подразумевает, что аферисты под давлением, страхом убедили человека и он сам подтвердил оформление кредита на себя.